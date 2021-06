Baleia Rossi destina R$ 300 mil ao Hospital

O vereador Guilherme Nicolau (MDB) e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgaram vídeo em suas redes sociais agradecendo ao deputado federal Baleia Rossi (MDB) pela destinação de R$ 300 mil para o Hospital de Caridade Vargem Grande do Sul.

“Obrigado deputado Baleia Rossi, por atender este pedido. Agradeço ao assessor parlamentar João Trebesqui Filho que faz este ótimo trabalho na região, ajudando os municípios com ligação direta ao deputado. Eu como vereador do MDB, em nome do presidente Hugo Cossi, vice-presidente José Francisco Oliveira Neto e do ex-vereador Felipe Gadiani agradecemos o estimado deputado”, agradeceu Guilherme.

“Agradeço ao deputado Baleia Rossi, que já é parceiro do nosso município e já liberou inclusive R$ 1 milhão para o asfalto no entorno da represa e agora esse recurso para o Hospital de Caridade. Agradeço em nome da população vargengrandense, em nome do provedor e da diretoria do hospital. Agradeço também aos membros do MDB de Vargem”, disse Amarildo.