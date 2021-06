Executivo discute andamento de novas represas com Governo Federal

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) participaram na quarta-feira, dia 26, de uma videoconferência com o gerente da Agência Nacional de Mineração (ANM), Marcus Vinicius.

Segundo o divulgado pelo prefeito, na pauta da reunião estava a liberação da licença para início da exploração da argila na área acima da represa Eduíno Sbardelini, onde será feito a nova represa para acidade, em parceria com os proprietários da área, a Família Melo, e a empresa que vai fazer a exploração da argila no local.

“Acreditamos que finalmente estamos vencendo as últimas etapas burocráticas para dar início a exploração da argila e, consequentemente, o início da represa, respeitando a legislação ambiental”, explicou Amarildo.

Ele destacou ainda que a reunião foi muito produtiva e todas as dúvidas esclarecidas. “Principalmente com o encaminhamento dos últimos detalhes para a concessão da autorização da Agência Nacional de Mineração e em seguida, a emissão da licença de operação pela Cetesb, depois de alguns meses de ansiedade”, elencou.

O vice-prefeito Celso Ribeiro também participou de forma ativa na reunião, na qual também foi tratada da outra represa, na verdade, o lago que será construído na conhecida Várzea do Zecão, conforme já publicado pela Gazeta de Vargem Grande.

“Estamos confiantes que em breve teremos boas notícias sobre os assuntos abordados”, finalizou Amarildo.

Amarildo durante videoconferência com gerente da Agência Nacional de Mineração