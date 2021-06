Turismo na região

Os municípios de interesse turístico (MITs) receberam uma boa notícia na terça-feira, dia 25. Durante encontro no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) assinou a autorização para que a Secretaria de Turismo e Viagens possa celebrar convênios que preveem o repasse de R$ 50,4 milhões. Cada MIT receberá R$ 360 mil para iniciar ou prosseguir com obras e melhorias de infraestrutura. Na região, as cidades contempladas são Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itatiba, Limeira, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Tambaú.

Bolsonaro em Mococa

Durante a semana, a informação de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitaria a cidade de Mococa causou grande repercussão na cidade da região. A informação inicial era que o presidente participaria na terça-feira, dia 1º de junho de um encontro com agricultores de café e produtores de leite de Mococa e Região, juntamente com representantes do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente e de deputados. No entanto, a informação não foi confirmada oficialmente.

Conscientização

O vereador Fernando Corretor (Republicanos) fez indicação ao prefeito Amarildo Duzi Moraes para que seja realizada uma campanha de conscientização dos moradores para reduzir o desperdício de água. Neste mês, a Gazeta de Vargem Grande noticiou que a estiagem deverá ser uma das mais severas dos últimos anos.

Agricultura

Comentando sobre a questão de água na cidade, o presidente da Câmara, Celso Itaroti (PTB), lembrou que é preciso pedir o controle maior do uso da água por agricultores da área da estrada de São Roque, para que não haja desabastecimento da barragem Eduíno Sbardelini neste período.

Liberação das novas represas

Ainda sobre a água, o prefeito Amarildo divulgou que nesta semana participou, junto do vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) de videoconferência com o gerente da Agência Nacional de Mineração (ANM), Marcus Vinicius. Foi discutido a liberação da licença para início da exploração da argila na área acima da represa Eduíno Sbardelini, onde será feito a nova represa, em parceria com os proprietários da área (Família Melo) e a empresa que vai fazer a exploração da argila. Também foi tratado do lago que será construído na Várzea do Zecão.