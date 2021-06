Saúde receberá verba de R$ 300 mil destinada pelo deputado Sebastião Santos

O prefeito Amarildo e os vereadores Danutta Rosseto, Fernando Corretor e Maicon Canato, do Republicanos, estiveram na segunda-feira, dia 24, em Barretos, em reunião com o deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos). Recentemente, o parlamentar destinou um ônibus escolar para a cidade e durante o encontro com a comitiva vargengrandense, anunciou a liberação de R$ 300 mil para custeio na Saúde do município.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Amarildo agradeceu ao deputado, assim como aos vereadores do partido. Maicon, Danutta e Fernando também agradeceram Sebastião Santos e destacaram a importância de recursos para a Saúde em um momento tão delicado quanto este da pandemia da Covid-19.

Por sua vez, o deputado Sebastião lembrou a importância desses recursos para o município. “Fui vereador em dois mandatos e sei da alegria que é levar à cidade alguma coisa que vai ajudar a população. Nesse momento não poderia ter olhos diferentes e tentar levar o máximo de recursos para o custeio da saúde. Porque com recurso de custeio você consegue comprar medicamentos, comprar equipamentos necessários para a estrutura do município”, afirmou Sebastião.

“Vamos liberar R$ 300 mil para custeio da Saúde e a cidade vai utilizar da melhor forma possível nesse momento para o benefício da população de Vargem Grande do Sul”, afirmou o deputado.