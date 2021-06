Benjamin Bastos celebrou Dia do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado neste sábado, dia 5. Para comemorar a data, a Escola Estadual Benjamin Bastos realizou uma ação para conscientizar a população sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, na terça-feira, dia 22.

Na ocasião, os alunos foram à Praça Washington Luiz, em frente à escola, para divulgar e conscientizar a comunidade. Durante o ano, a escola segue com o projeto Ecoleta, que é coordenado pela professora de português, Maria Regina Barticiotti Lorenzini.

De acordo com a docente, o Ecoleta é direcionado ao descarte correto de alguns tipos de resíduos sólidos, visando um meio ambiente mais sustentável e também um consumo mais consciente por parte de toda a comunidade escolar. “O objetivo é conscientizar os alunos, suas famílias e todos os vargengrandenses a realizarem ações práticas visando a urgente necessidade de poupar os recursos naturais do nosso querido e único planeta”, disse.

Conforme explicou, este é um projeto que já existe há vários anos e em 2021, ele está direcionado às disciplinas de Eletivas das salas dos 6ºB, 8ºC e 9ºB, procurando envolver os demais alunos. A professora pontuou que é necessário pensar global e agir local.

A escola tornou-se um ponto de coleta de resíduos eletrônicos, lacres de alumínio, embalagens de comprimidos, tampinhas plásticas e chapas de raio-x. “Lembrando que parte dos resíduos coletados são direcionados à Associação Setembro, como os lacres de alumínio por exemplo, que são revertidos na compra de cadeiras de rodas”, comentou.

Regina falou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. “A destruição do meio ambiente, no qual estamos inseridos, é a nossa própria destruição. Que o Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, sirva como uma reflexão para mudanças de atitudes no dia a dia e na prática da política dos 4 Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, finalizou.