Prefeitura faz reparo em via de acesso

Após diversas solicitações ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para que procedesse a correção do desnível do acostamento em relação a pista, sem ser atendido, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) determinou que equipes do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur) realizasse o serviço na Via de Acesso Ernani Parada Otero, conforme divulgou em suas redes sociais.

Segundo explicou o prefeito, a via de acesso é de responsabilidade do DER e a falta de manutenção, especialmente no acostamento, acabou provocando um desnível, que oferece grande potencial de acidente. De acordo com o prefeito, em alguns pontos esse desnível era superior a 20 centímetros.

O DSUR com suas máquinas e equipamentos, com auxílio do Desetran e da Guarda Civil Municipal corrigiu o desnível e providenciou outras melhorias no local. Amarildo informou que este acesso foi discutido em reunião recente com o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB) e com o deputado estadual Barros Munhoz (PSB). “Nosso objetivo é assumir a via, isso após o estado pavimentar os acostamentos e recapear a pista”, explicou o prefeito.

“Esperamos manifestação nos próximos meses do vice-governador em relação ao solicitado, sendo que estamos esperançosos no atendimento do nosso pleito”, disse.