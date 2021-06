Prefeitura inicia a distribuição de agasalhos

O Fundo Social de Solidariedade começou na segunda-feira, dia 24, a distribuição das roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2021. A entrega é realizada diariamente, conforme as famílias procurarem ajuda no Departamento de Ação Social, evitando aglomerações e seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde na prevenção a Covid-19, como o distanciamento de dois metros, uso de máscaras e higienização das mãos.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues como em 2020, a arrecadação não pôde acontecer da maneira tradicional, no entanto isso não poderia impossibilitar que peças fossem reunidas para atender às famílias; sendo realizada seguindo as orientações das normas de Saúde.

A distribuição é realizada no Departamento de Ação Social à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, e na sede do Projeto Tio Carlão, à Avenida Teotônio Vilela, 1000, no Jardim Paulista das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h.