Unimed e Banco de Sangue promovem Campanha Semeie Vida: Doe Sangue

A Unimed Leste Paulista (ULP), em parceria com o Banco de Sangue de São João da Boa Vista – Bio Clínica promove pelo segundo ano consecutivo a campanha Semeie Vida: Doe Sangue, durante todo o mês de junho.

O objetivo é incentivar a doação de sangue, principalmente neste mês que, historicamente, é marcado pela baixa nos estoques. Assim como em 2020, ainda deve-se considerar um agravante: a pandemia da Covid-19, que acabou reduzindo a quantidade de doadores devido ao isolamento social.

A Campanha irá contar novamente, com participação dos colaboradores da Unimed Leste Paulista. De acordo com a Comissão de Responsabilidade Socioambiental da Cooperativa Médica, responsável pela organização da Campanha, estão sendo disponibilizados traslado do Hospital e Maternidade Unimed até à BioClínica e agendamento de horários diferenciados para os profissionais poderem doar.

Para despertar o interesse e conscientizar a população em geral sobre a importância de doar sangue, foram instaladas faixas gigantes na fachada do Theatro Municipal, no Centro de São João da Boa Vista, local de grande circulação de pessoas e haverá uma série de postagens especiais sobre o assunto nas redes sociais.

A expectativa para este ano é superar as doações do ano passado. “Na primeira edição, 982 pessoas participaram, esperamos que, desta vez, o número seja ainda maior e que os doadores fidelizem essa ação, tornando um hábito, pois sempre é tempo de praticar o bem ao próximo”, destaca Dr. Luís Antônio Estevam, diretor presidente da ULP.

Como doar?

Interessados residentes podem fazer contato e agendar com o Banco de Sangue. Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h e aos sábados, das 7h às 11h30, pelo telefone (19) 3633-7036, Whatsapp: (19) 99911-6888 (8h às 14h) ou pessoalmente, Avenida João Osório, 701. A Bio Clínica reforça seu comprometimento em todas as medidas de segurança e higiene no combate à propagação da Covid-19, tranquilizando os doadores.