Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Maria Cícera da Silva Jacob, aos 47 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixa a mãe Maria de Lourdes da Silva; o marido Antônio Donizete Jacob; as filhas Larissa e Rayssa; o genro Caio; o neto Bernardo; as irmãs Alda, Maria José e Clemilda; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ricardo Correa, aos 48 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou a esposa Marta Elisa de Souza; os irmãos Maria do Carmo, Neusa, Aparecida, Neide, Lúcia e Sérgio; e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Miranda, aos 77 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixa a esposa Sebastiana Bernardo Miranda; as filhas Maria Aparecida, Rita de Cássia e Leila Graziela; os genros Valdir, Fausto e Eduardo; os netos Wesley, Maria Eduarda, Lucas, João Pedro e José Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Célia Regina de Oliveira Dias, aos 58 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixa o marido José Dias Neto; os filhos Eduardo, Elisângela e Robson; o genro João; a nora Roberta; os netos Andreina Teresa, Gustavo Gabriel, Vinícius, Fabrício, Isabela, Gabriela, Paulo Henrique e Maria Eduarda e o bisneto Davi Luca. Deixou também o irmão Noel e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Aparecido da Costa, aos 55 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixou os pais Dirce Rodrigues da Costa e José da Costa. Era viúvo de Roselene Costa; deixou os filhos Anderson, Luciana, Leonardo e Robson; as noras Carolaine, Andressa; o genro Diego; os netos Emily, Emanuele, Bruno e Maria Alice que deverá nascer em breve. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Egídio de Faria, aos 79 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixa a esposa Maria Aparecida do Carmo Almeida; os filhos Vanderlei, Natalino, Hélio, Célio e Juliana; o genro Armando; as noras Vilma, Lúcia e Maria; os netos José Elias, Giovana e Luís Henrique, Jonas, Miguel, Bianca, Nádia e Wilian; e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ângela Maria Martins Borges, aos 57 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixa o marido Joaquim Martins Borges; os filhos Maria Luiza e Luiz Henrique; a nora Luana; as irmãs Isabel, Solange e Maria Helena, cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sauro Corsi, aos 93 anos de idade, no dia 1º de junho. Deixou a esposa Nilza Catarina Gasparini Corsi; os filhos Sauro e Sônia Maria; a nora Sônia; o genro Luís Antônio; os netos Maria Catarina, Carolina, Taís, Saurito e Talita; os bisnetos Fernando, Jair, Alissa, Henrique, Felipe, Gabriela e Elisa. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Alice de Lemos, aos 85 anos de idade, no dia 2 de junho. Era viúva de Antônio Galdino de Lemos; deixou os filhos Maria Alice, José Antônio, Rovilson, Silvia e Marli; os genros Marcelo, Ademar e Mário; a nora Nadir; netos; bisnetos; o irmão José Alves e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rosângela Breves Costa – Danda, aos 54 anos de idade, no dia 2 de junho. Deixa o marido Benedito Hilário da Costa; os filhos Fábio, Ricardo e Franciele; o genro Bruno; o neto Lorenzo; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ondina da Silva Fonseca, aos 75 anos de idade, no dia 2 de junho. Era viúva de Aparecido Osório da Fonseca; deixou os filhos Wilson e Carmem; o genro Carlos; os netos Andreza, César, Letícia e Amanda; os bisnetos Daniele, Gustavo, Luís Fernando, Ana Júlia, Ana Lívia, Arthur e Bernardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio da Silva (Lagoa), aos 80 anos de idade, no dia 4 de junho, em São José do Rio Pardo, onde residia. Era viúvo de Genalva da Silva; deixa os filhos José Carlos, Givaldo, Maria Selma e Maria Zélia; o genro Paulo e as noras Leonilda e Rosângela; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Fabrizio Tomaz, aos 41 anos de idade, no dia 4 de junho. Solteiro, deixa os pais Josefa Pirola Tomaz e Ivo Tomaz; a irmã Ana Paula; o cunhado Ricardo e os sobrinhos Marina e Pedro. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedicto Onofre dos Santos, aos 83 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixa a esposa Arestina Puga Fuentes dos Santos; os filhos Leno, Neloi, Cinira e José Ricardo; as noras Rose e Márcia; os genros Marcos e Paulo; os netos Dayane, Felipe, Isabele, Larissa, Letícia e Eduardo; e os bisnetos Maria Vitória e Arthur que deverá nascer brevemente. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

