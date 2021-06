CEPM visita Divinolândia e São João

A Comissão de Estudos dos interesses dos Policiais Militares (CEPM) visitou nesta segunda-feira, dia 31 de maio, o Primeiro Grupamento de Policia Militar, sediado na cidade de Divinolândia, onde foi recebido pelo Sargento Renato e seus comandados.

Neste mesmo dia, também visitou o 24º Batalhão de Policia Militar do Interior, em São João, sob o comando do Tn. Cel. Carmelo, com a participação do efetivo e de convidados. Neste encontro, o Tenente Torres, presidente da CEPM, falou das reinvindicações, dos direitos e das ações que o Grupo está fazendo para a categoria. A intenção é visitar mais de 400 cidades do interior, divulgando este trabalho.