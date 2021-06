Dani Verduras Hortifruti é inaugurado em Vargem Grande

Vargem Grande do Sul ganha um novo conceito em comércio de hortaliças, legumes, frutas e verduras com a inauguração da Dani Verduras Hortifruti na Av. Regato nº 271, no Centro da cidade, ao lado da Kibon. O empreendimento está sendo tocado por Daniel Henrique Dotta Benini, que já trabalha no ramo há um bom tempo e sua noiva Ana Elisa Cardoso.

A inauguração aconteceu na sexta-feira, dia 4 de junho, e contou com a presença de vários consumidores e amigos do casal que foram prestigiar o empreendimento. Com grandes expectativas nos investimentos que está realizando, Daniel disse que a intenção também é vender sucos e saladas de frutas no futuro, atendendo um público que também busca variedade e qualidade nos produtos que estão sendo comercializados pela Dani Verduras Hortifruti.