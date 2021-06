Pandemia da Covid-19 – comercio fechado no domingo

Como o aumento do número de casos de Covid-19 em Vargem Grande do Sul não desacelerou, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e demais prefeitos da região, emitiram decretos mais uma vez determinando a suspensão do atendimento presencial no comércio no domingo, dia 6 de junho. A medida já tinha sido adotada no dia 30 de maio. Durante a semana, houve recorde de atendimento no Gripário, com 92 pacientes atendidos em um único dia.

De acordo com o decreto nº 5.326, de 2 de junho, os estabelecimentos poderão manter atendimento presencial até as 19h e poderão atender por delivery até as 24h. No domingo, dia 6, o atendimento presencial foi vedado, inclusive às atividades essenciais, como supermercados e padarias.

Vão poder atender normalmente o Hospital de Caridade, serviços de saúde de urgência e emergência, farmácias e drogarias, atividades industriais, atividades funerárias e postos de combustíveis, que puderam funcionar com atendimento presencial das 6h às 18h. A feira livre, assim como na semana passada, não poderá ocorrer no domingo, podendo ser feita na tarde deste sábado, dia 5.

Casos seguem em alta

Na terça-feira, dia 1º de junho, o Gripário atendeu o recorde de pacientes em um único dia desde o início de suas atividades no ano passado. Foram 92 moradores atendidos, sendo que 50 foram notificados para realizar o exame para detecção da Covid-19.

No sábado, a cidade somava 2.387 casos positivos e 2.239 já recuperados. Havia 61 casos ativos da doença na cidade. Na ocasião, mais um óbito suspeito de ter sido provocado pela Covid foi registado. Assim, Vargem tinha 61 mortes confirmadas pela doença desde o início da pandemia, cinco óbitos por outras causas, mas com a presença do SarsCov2, o novo coronavírus, além de uma morte suspeita.

Na sexta-feira, dia 4 de junho, os casos positivos subiram para o total de 2.534, um aumento de 147 pessoas com a doença em Vargem. Os pacientes já recuperados atingiram o número de 2.369. Ao todo, na sexta-feira, haviam 92 casos ativos da doença no município.

Durante a semana, Vargem confirmou novas mortes pela Covid-19, chegando ao total de 64 óbitos pela doença, e registrou outros quatro suspeitos.

Recorde de internações

Nesta sexta-feira, dia 4, o Hospital de Caridade estava com 17 pessoas internadas, sendo que sete ainda aguardavam o exame. Esse foi o maior número de ocupações de elitos de enfermaria na cidade desde o início da pandemia.

Três moradores de Vargem seguiam internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na região. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) mais uma vez, em vídeo divulgado na quarta-feira, fez um apelo à população para que adote medidas de prevenção, pois não há vagas em UTI em hospitais e Santas Casas em toda região e há fila de espera por esses leitos.

Vacinação

Neste sábado, dia 5, das 8h às 11h, na creche Zinha Cordeiro, no Jardim Fortaleza, haverá a vacinação de moradores com 49 anos ou mais com a dose da AstraZeneca/Oxford.

Também receberão a mesma vacina os vargengrandenses com 18 anos ou mais que tenham comorbidades e que já tenham a ficha de comorbidades assinada por um médico. Será aplicada ainda a segunda dose da AstraZeneca/Oxford aos que já receberam a primeira dose até o mês de março.