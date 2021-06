Presidente da CDI explica situação do Distrito Industrial

O diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Juliano Scacabarozi, que também preside a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI) esteve na última sessão de Câmara Municipal, realizada na terça-feira, dia 1º de junho, a convite dos vereadores, explicando a atual situação das empresas que estão estabelecidas no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca (Tota).

Segundo explicou aos vereadores, atualmente existem nove terrenos para serem doados no distrito industrial, sendo que uma empresa, a Rezist Piso Intertravado do empresário Admilson Coracini está com seu pedido de mais um terreno para ampliação em estudos junto à Câmara Municipal e outras solicitações estão em estudo junto aos membros da CDI.

Com os terrenos que estão em estudos e também o de uma empresa do setor de ração que pleiteia cinco terrenos com investimentos de cerca de R$ 5 milhões e faturamento de R$ 2 milhões mensais, o diretor acredita que praticamente estariam exauridos os terrenos do distrito industrial.

A Comissão atualmente é composta por Juliano, que a preside; por Fábio Costa, diretor de Convênios da prefeitura; Aureliano Donizete Oliva, representando a Câmara; Marcos Roberto Barion, diretor Jurídico; Luciana Morandin Gambaroto Garcia, representando o departamento de Obras e Iletro Cachola, que representa a Associação Comercial e Industrial.

Os últimos terrenos doados pela CDI, foram às empresas Ivanildo da Costa dos Santos EPP (Mecânica Costa Indústria e Comércio) e à Comercial Della Alimentos em junho de 2019 e outros à empresa Risso Encomendas Centro Oeste Ltda em julho de 2019. Também em janeiro de 2020, foi doado um terreno com a construção do prédio à empresa Sports Nutri Indústria, Comércio e Importação Ltda através da lei aprovada pela Câmara Municipal.

Das empresas acima citadas, em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Juliano disse que somente a Comercial Della Alimentos está em fase de conclusão de obras e a Sports Nutri que deve começar a operar em breve, sendo que a Mecânica Costa e a Risso Encomendas não iniciaram nenhuma atividade nos terrenos recebidos.

Empresas foram notificadas

O diretor de Desenvolvimento Juliano Scacabarozi, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, disse que todas as empresas instaladas no distrito industrial foram notificadas este ano a apresentarem balanços e números de funcionários. “É uma forma de sabermos se estão cumprindo os requisitos da lei que permite à prefeitura doar terrenos aos interessados e dentre as exigências, está a geração de empregos e impostos junto ao município”, afirmou Juliano.

Ele disse que parte das empresas entregou os documentos e algumas responderam que devido à pandemia da Covid-19 e a situação econômica que o país está vivendo no momento, estão solicitando que a administração municipal use o bom senso e dê mais um tempo para a conclusão dos termos exigidos pela lei.

A lei municipal nº 2.848, que regulamenta a doação dos terrenos do parque industrial, fala que o beneficiado terá um prazo de seis meses a partir da assinatura do contrato para iniciar as obras e dois anos para o início das atividades e caso não cumpra o que determina a lei, o terreno deverá voltar ao município sem prejuízos para o erário público.