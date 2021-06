Na Tribuna Livre, empresário fala com vereadores sobre decretos da pandemia

O empresário Sérgio Masirevic Júnior fez uso da Tribuna Livre na sessão da Câmara da terça-feira, dia 1º de junho. Ele questionou os decretos da prefeitura que vem regulamentando o funcionamento de comércio e serviços na cidade, alegando que é preciso estudar outras maneiras de conter a proliferação da Covid-19 na cidade, citando o uso do tratamento precoce – o que não tem validade científica e não foi adotado como política de saúde pública no Brasil.

Também questionou a realização da Live da Festa das Nações e ações do Departamento de Trânsito, que há alguns dias proibiu o estacionamento de veículos no entorno da praça do Cristo Redentor e em frente ao seu estabelecimento.

O empresário também alegou que está havendo parcialidade na fiscalização em seu estabelecimento, sobre o cumprimento das medidas relacionadas ao decreto de funcionamento do comércio durante a pandemia. Afirmou ainda que procurou a Justiça para resguardar seus direitos.