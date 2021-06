Neste sábado, dia 12 segue a vacinação contra a H1N1

Neste sábado, dia 12, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul irá realizar mais um dia de vacinação contra a influenza H1N1 nos grupos prioritários. O objetivo da campanha é vacinar o maior número de pessoas dos grupos indicados pelo Ministério da Saúde.

A vacinação da gripe está sendo realizada aos sábados, para que o maior número de pessoas possa ser imunizado, além de separar e evitar aglomerações durante a semana nos postos de saúde.

A diretora municipal de Saúde Maria Helena Zan pede à população que procure os postos de vacinação neste dia. “É importante que todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem a vacina. Embora essa vacina não proteja contra o Coronavírus (Covid-19) ela protege a população da gripe H1N1, diminuindo os casos de síndromes gripais minimizando o impacto sobre os serviços de saúde”, ressaltou.

Grupos prioritários para essa etapa de vacinação são: crianças de 6 meses a 5 anos,11 meses e 29 dias, profissionais da saúde, gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias), pessoas com 60 anos ou mais, professores, deficientes físicos e mental, comorbidades e segurança pública (PM, GM).

Quem já tomou a vacina contra Covid-19 deve aguardar 15 dias para vacinar contra a gripe.

Serviço

A vacinação contra a influenza será realizada das 8h às 12h deste sábado, dia 12, nas unidades de saúde Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores; Dr. ArcelinoAnadão, no Jardim Paulista; Edward Gabriolli, na Vila Polar; Dr. Renato Jonas Milan, no Centro e Dr. Nabil Zarif, na Vila Terezinha.

Os moradores que forem se vacina, devem levar Cartão de Vacina, Cartão do SUS e Cartão da Vacina Covid-19 (para quem já se vacinou). Além dos documentos solicitados alguns grupos devem levar comprovantes, como as gestantes e puérperas (Cartão do pré-natal e CPF), professores (último holerite) e segurança pública (Identidade Funcional Militar e holerite).