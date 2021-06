Adolescente foi pego após enterrar porções de cocaína

Um adolescente foi pego com drogas no bairro Santa Terezinha na sexta-feira, dia 4. A apreensão do rapaz e das drogas aconteceu durante patrulhamento da equipe da Polícia Militar composta pelos soldados Emiliano e Silas.

Os policiais viram o suspeito saindo de uma mata existente no local e o abordaram. Com ele, foram encontrados R$ 70,00 e ao vistoriarem o local de onde ele saiu, foram localizados 21 porções de cocaína embaladas em plástico branco com fita crepe, 38 pinos de cocaína pronto para o comércio e oito porções de cocaína embaladas em plástico transparente a vácuo.

Aos policiais, ele confessou que estava saindo do local onde teria acabado de enterrar o entorpecente localizado.

Ele foi conduzido até sua residência para que sua mãe tomasse conhecimento da situação e em seguida, foi levado à Delegacia. Após a elaboração do boletim de ocorrência de Ato Infracional de Tráfico de Drogas o adolescente foi liberado para sua mãe.