Dupla percorreu o Caminho da Fé de bicicleta

Os amigos João Paulo de Paulo, o conhecido Birruga, que é de Vargem e Júlio César Valentin, de São João, concluíram o percurso do Caminho da Fé de bicicleta, na última semana. Foram quatro dias pedalando, partindo de Águas da Prata no dia 3, e chegando ao Santuário de Aparecida, no dia 6 de junho.

À Gazeta de Vargem Grande, João Paulo contou que já fez o caminho a pé e essa é a segunda vez que completa o trajeto de bicicleta. “Não tenho muito tempo pra me preparar, mas sempre que possível, ando nos finais de semana”, contou, adiantando que pretende fazer a peregrinação todos os anos. “É muito gratificante fazer esse caminho”, disse.

João Paulo explicou que tomou medidas de prevenção, por conta da Covid-19. “Fazer o Caminho na pandemia requer muitos cuidados, como distanciamento de aglomerações, pois a pandemia está a cada dia, com alto índice de contaminação”, comentou.

Para ele, não existe um trecho no percurso que seja de sua preferência. “A melhor parte da viagem é o Caminho, descubra o seu caminho”, aconselhou. Além disso, destacou que é preciso ter determinação e fé. “Foco, fé e objetivo, pois o Caminho não é fácil, mas a fé é maior”, contou o soldador.

“E quem tem vontade, faça, pois o Caminho ajuda muito. Têm pessoas que sofrem com depressão, problemas em casa e precisam de uma experiência que vai mudar a vida delas. Esse é o objetivo do Caminho: se tornar uma pessoa melhor. Fazendo o Caminho, você vai ver que consegue. Além de superar você mesmo, você muda completamente”, disse.