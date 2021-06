Jita Kyoei realiza cerimônia de troca de faixas de judocas

O Judô Jita Kyoei realizou no dia 26 de maio, a Cerimônia de Graduação dos atletas do Projeto Social de Vargem Grande do Sul. Por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi escalonada e de forma individual.

Com a presença dos senseis Marco Aurélio Lodi e Pablo Calderari, 40 judocas trocaram suas faixas, com hora marcada, seguindo protocolos sanitários e acompanhados apenas por membros da família.

Neste mês será a vez de outro grupo de 40 judocas receberem suas graduações. A próxima cerimônia está marcada para este mês de junho.

“Mesmo diante de tantos problemas e cuidados, estamos sempre inovando e mudando a vida das pessoas. Praticar judô com os devidos cuidados nesta pandemia tem trazido um grande benefício aos praticantes, pois muitos chegaram até nós com queixas de stress, depressão, crises de síndrome do pânico e graças aos treinos do Judô Jita Kyoei, todos têm tido grandes melhoras”, observou o sensei Marco Lodi.

“A troca de faixas sempre é um momento esperado por todos os judocas e se não pudermos fazer uma grande festa, fazemos a troca das faixas num outro modelo, de outra forma, o que não tira o brilho nem o valor do momento”, afirmou o sensei.

O Projeto Social Jita Kyoei de Judô é totalmente gratuito. As aulas ocorrem todos os dias, em oito horários diferentes no Instituto Jita Kyoei, à rua Sete de Setembro, nº 378, Centro, em Vargem Grande do Sul.