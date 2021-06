Cia do Charuto, agora bem pertinho de você

Desde o dia 1º de maio, está funcionando em Vargem Grande do Sul, na Rua Cel. Lúcio nº 597, a Cia do Charuto, um espaço especializado em artigos para apreciadores de cigarro, fumos e charutos, que veio preencher uma lacuna que existia na cidade para atender estes consumidores.

Sob o comando do casal Vanessa Machado e Ciro Gianelli, eles trazem o mesmo conceito da conhecida charutaria de São João da Boa Vista,

uma das mais tradicionais da região e que funciona há 64 anos, de quem Ciro é parente dos atuais proprietários.

A charutaria em Vargem oferece mais de 80 tipos de cigarros, 40 tipos de palheiros, charutos de marcas famosas, artigos para cachimbos, tabacos, narguilés, produtos para headshop, bebidas, café expresso, sorvetes Kibon, tereré, chimarrão, dentre outros produtos.

Campanha solidária

A Cia do Charuto está participando de uma campanha promovida pela empresa Papelito, juntamente com o cantor Helio Bentes, que visa arrecadar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade de Vargem Grande do Sul. A pessoa que doar um alimento não perecível e deixá-lo na loja, ganha um ímã ilustrado colecionável, além de ajudar

muitos vargengrandenses que passam por dificuldades nestes tempos de pandemia. Vanessa e Ciro convidam a todos para conhecerem a charutaria e participarem da campanha. Também os produtos que a Cia do Charuto comercializa podem ser vistos através do Instagram, acessando @ciadocharutoo e se quiserem saber mais detalhes, contato pelo WhatsApp 971361255.