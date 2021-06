Docente do Senac lista quatro habilidades para os profissionais se destacarem na área comercial

Mesmo com um ano atípico, as vendas do e-commerce no Brasil cresceram 41%, em 2020, na comparação com 2019, impulsionadas pelo aumento do número de pedidos e pela maior contribuição das compras por telefone celular, segundo informação do Webshoppers 43 Ebit|Nielsen & Bexs Banco. A tendência do on-line deve seguir em alta este ano.

“Para que as vendas remotas continuem tendo sucesso é importante humanizar o atendimento. A abordagem deve ser realizada de forma única e individualizada, considerando a singularidade do consumidor, baseando-se no diálogo atencioso de forma a buscar resolver os problemas do cliente por meio de respostas acolhedoras. Esse tratamento diferenciado propicia o processo de fidelização, uma vez que as empresas estão percebendo que manter os clientes é mais lucrativo do que adquirir novos”, explica a docente Miriã Maugé Leite da Silva Corrêa, da área de gestão e negócios do Senac São João da Boa Vista.

Miriã afirma que a área de vendas é excelente para quem está iniciando ou para quem está se recolocando no mercado, pois há diversas oportunidades e muitas vezes não é exigida experiência anterior, mas para se destacar é preciso comprometimento e dedicação. “Para obter sucesso nela é preciso se qualificar, inclusive para obter ganhos maiores por meio das comissões.” Além de qualificação, a docente ressalta quatro habilidades essenciais que o profissional desse setor deve desenvolver:

Boa comunicação: na área comercial, saber se comunicar é imprescindível. Para trabalhar com vendas é preciso uma comunicação clara, assertiva e objetiva, para que o cliente se sinta seguro e, dessa forma, crie relacionamento e confiança com a empresa.

Marketing pessoal: uma boa imagem profissional é uma das habilidades mais exigidas, então quem quer ingressar nesse mundo deve passar uma imagem idônea e, quando falamos em marketing pessoal, isso também se refere a comportamentos, posturas e condutas adequadas para afirmar sua identidade profissional.

Organização: essa é uma das habilidades mais pedidas pelo mercado de trabalho, tendo em vista que ela demonstra profissionalismo e seriedade. Uma pessoa organizada é comprometida com as suas funções e tarefas, tem foco naquilo que deve ser feito e sempre tem informações precisas para os clientes. Esses são comportamentos que garantem um atendimento personalizado ao consumidor.

Foco nas necessidades do cliente: habilidade de relacionamento interpessoal é algo indispensável para quem trabalha com pessoas. Quem trabalha diretamente com o público precisa ser intuitivo e observador em relação às necessidades de seus clientes para melhor atendê-los. Daí, surge a capacidade de entender os desejos e vontades, mesmo aquelas não faladas, uma vez que muitos consumidores não sabem ao certo o que querem, porém, o profissional preparado sabe identificar quais são essas necessidades, desejos e vontades.

Além de desenvolver essas habilidades, a docente reforça que independentemente de quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou está em busca de uma recolocação, é importante utilizar o tempo livre para se qualificar, pois mostra que você não ficou parado e é uma pessoa comprometida a aprender sempre mais. “Um ponto que vale salientar para quem está procurando emprego na área comercial é a diferença entre o vendedor, que é um empregado de uma empresa (registrado CLT), enquanto o representante comercial, seja ele pessoa física ou jurídica, não é registrado”, esclarece.

Para quem deseja incrementar o currículo, o Senac São João da Boa Vista está com inscrições abertas para os cursos: Representante Comercial, Vendedor, Comprador e Atitude empreendedora. Para realizar a inscrição e obter mais informações, acesse o Portal: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista.

Descontos

Para amenizar os impactos da crise econômica em decorrência do novo coronavírus, o Senac São Paulo oferece desconto promocional de 30% em cursos presenciais técnicos, livres e idiomas até dezembro de 2021. No período mencionado, as aulas poderão ser iniciadas remotamente e concluídas remotamente ou presencialmente.

Serviço

