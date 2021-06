Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Apparecido Torá Garcia – Nego Torá, aos 94 anos de idade, no dia 7 de junho. Deixa a esposa Maria Rosa Soares Garcia; os filhos João, Eliana e Rosângela; a nora Marli; os netos Rodrigo e Camila. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Daniele Cristine Paulino da Silva, aos 36 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou o marido Ronaldo Aparecido Cassiano da Rosa; a filha Eduarda de 6 anos; a mãe Sônia Paulino, o irmão Dereck e a avó Pascoalina. Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Denilson Francisco Vieira, aos 45 anos de idade, no dia 9 de junho. Deixou as filhas Isabele, Rafaela e Gabriele; os irmãos Rosemary, Regiane, Silvia e Marilene; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joana Marisa Barbosa Martins, aos 59 anos de idade, no dia 4 de junho. Era viúva de Rubens Gonçalves Martins; deixa os filhos Ana Cláudia, Marcelo, Alexandre e Bianca; os genros Ilson e Rosemir; as noras Marisa e Juliana; os netos Camila, João Otávio, Júnior, Nicolas, Tamires, Monise, Paola, Pamela, Marcelo, Tais, Chaiene, João Otávio Lopes e Victor Hugo e os bisnetos João Gabriel, Bernardo e João Lucas. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério da saudade.

Faleceu Maria da Conceição Oliveira, aos 85 anos de idade, no dia 11 de junho. Era viúva de Adelino Mariano de Oliveira; deixou os filhos Aparecido e Andréa; o genro Paulo; os netos Júnior, Leonardo, Gabriele, Cleiton, Ricardo, Cléber e as netas de coração Josiane e Ângela; os bisnetos Kelry, Wiliane, Ulisses e Wilian. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Ferreira de Melo, aos 85 anos de idade, no dia 4 de junho. Era viúva de Luiz Ferreira; deixa os filhos Maria das Graças, José e Alexandre; o genro Gláucio; as noras Bete e Sandra; as netas Taís, Larissa, Gisele e Kely e os bisnetos Pedro Henrique e Renan. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Homéria Ribeiro de Andrade Cara Rinaldi, aos 70 anos de idade, no dia 9 de junho. Era viúva de Geraldo Cara Rinaldi; deixou sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Michele Aparecida de Sousa Sanches, aos 39 anos de idade, no dia 6 de junho. Deixa o marido Sérgio Aparecido Sanches; a filha Karine Aparecida Sanches; os pais José Itagiba e Luzia Limonge; a irmã Magali e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Casa Branca

Faleceu em Casa Branca, Waldomiro Alves Pimenta, aos 76 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixa a esposa Olinda de Souza Pimenta; os filhos Adilson e Edson; netas e bisneto. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Elydia Rodrigues, aos 88 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixa o filho Markin Germano e o neto Marcus Vinícius. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Josefina Soares DomDom, aos 80 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixa os filhos Solange, Luiz e Eliane e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, João Batista Marques da Luz, aos 80 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixa a esposa Maria Aparecida Chiovato da Luz; os filhos Adnei, Adnéia, Andréia, Ana Maria, Silvia e Fernando; e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Adelino Cordeiro, aos 93 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixa os filhos Neuza e Carlos -Beto; e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Carmen Mengatti de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixa o marido Marco Antônio Carneiro de Oliveira; as filhas Dulcinéia e Zilma; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Irineu Ferreira, aos 73 anos de idade, no dia 4 de junho. Deixa a esposa Clarice; os filhos Luciana, Ricardo, Rogério, Ronaldo e Lucimara e netos. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Alexandro Bernardes, aos 47 anos de idade, no dia 4 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Valdecir Donizete Paiva, aos 64 anos de idade, no dia 5 de junho. Deixa a esposa Maria Eliza Lima Paiva, as filhas Francismara e Verônica e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, José Geraldo Cassiolato, aos 92 anos de idade, no dia 5 de junho. Deixa os filhos Paulo, Márcio, Marina e Beatriz e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Sérgio Genari, aos 68 anos de idade, no dia 7 de junho . Deixa a esposa Maria Rita Pereira Genari; os filhos Sérgio e Cliveston e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca..

Faleceu em Casa Branca, Donizeti Faustino Canaveze, aos 62 anos de idade, no dia 8 de junho. Deixa a esposa Maria Madalena; a filha Gislene e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Municipal de Casa Branca

Faleceu Nair Dias Corrêa, aos 87 anos de idade, no dia 5 de junho. Era viúva de Gentil Correa; deixou os filhos Antônio, José, Waldemar, Joel, Dejair e Marli; as noras Sueli, Fátima, Jandira e Cristina; o genro João Batista; os netos Sirlene, Edvaldo, Valquíria, Adilson, Levi, Roseli, Viviani Wilson, Denise, Jean, Renan, Franciele, Naiara, Anderson, David, Diego e Jenifer; e os bisnetos Leandro, Enzo, Antonela, Maria Eduarda, Vinícius, Lucas, Kauan, Júlia, Davi, Lorena, Nicole, Allana, Everton, Anderson e Míriam. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orlando Longuini Tragacini, aos 89 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixa a esposa Isabel Spósito Longuini; os filhos Elisabete, Marcos, Bernadete e Márcio; o genro José Antônio; a nora Alaíde; os netos Tiago, Juliana e Luciana; e os netos de coração Fábio, Paulo e Daniela; e os bisnetos Larissa, Rafaela, Paola e Fábio. Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osvaldo Couto Domingos, aos 70 anos de idade, no dia 5 de junho. Solteiro, seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regina de Fátima Pedreti, aos 62 anos de idade, no dia 8 de junho. Deixa os filhos João Lucas e Wilian; as noras Naiara e Maria e os netos Lucas e Heloisa. Seu sepultamento aconteceu no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdessi Honório Pereira – conhecido por Valdessi Anacleto, aos 55 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixa a esposa Ivânia Pereira; os filhos Rodrigo e Raíssa; os pais Conceição Gasparim Pereira e Antônio Honório Pereira; o irmão Valdemir; cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vornei dos Santos, aos 72 anos de idade, no dia 5 de junho. Deixou a esposa Paulina Pereira dos Santos; os filhos José Luís, Fernando e Renato; e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério da Saudade.

São Sebastião da Grama

Faleceu em São Sebastião da Grama, Gonçalo Egídio Felipe, aos 60 anos de idade, no dia 30 de maio. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Josepha Alves de Faria, aos 87 anos de idade, no dia 3 de junho. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Maria da Glória Locatelli Toledo, no dia 5 de junho. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Nércio Aranda, aos 88 anos de idade, no dia 6 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 7 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Aparecida de Fátima Peixoto, aos 62 anos de idade, no dia 8 de junho. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Rosângela Gonçalves, no dia 3 de junho. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Mário Claudino, no dia 8 de junho. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia Mercedes Aureglietti de Sordi. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

