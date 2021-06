Governador anuncia R$ 1,2 milhão para obras no Hospital Regional do Conderg

O governador João Doria (PSDB) anunciou na quinta-feira, dia 10, em encontro que reuniu prefeitos, secretários de Estado e deputados em Mogi Guaçu, a liberação de R$ 1,2 milhão para a troca do telhado e da rede elétrica do Hospital do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo (Conderg) de São João da Boa Vista, em Divinolândia.

O Conderg é um grupo de atuação na área da saúde formado atualmente por 15 municípios. O presidente do consórcio é o prefeito de Vargem Grande do Sul, Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e os municípios que fazem parte dele, além de Vargem, são Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú e Tapiratiba.

Também participaram do anúncio do recurso, o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e o deputado estadual Barros Munhoz (PSB). “Estávamos buscando esses recursos já algum tempo em função da necessidade premente dessas melhorias. Depois de diversas reuniões que fizemos com o Secretário Marco Vinholi e com o deputado Barros Munhoz, foi possível sua viabilização.

Nossos agradecimentos ao governador João Doria, ao secretário Marco Vinholi, que foi decisivo nessa liberação e ao deputado Barros Munhoz”, agradeceu Amarildo.

O prefeito de Divinolândia, Antônio de Padua Aquisti, o Padoca (PTB), esteve no encontro, acompanhado do chefe de gabinete, Mario Celso Ferreira Pinto e também agradeceu ao governador, o secretário Marco Vinholi e ao deputado Barros Munhoz pelo recurso.