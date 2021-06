Junho Vermelho: Renovias incentiva doação de sangue

Nesta época do ano, em que as temperaturas são mais baixas, os estoques de bolsas de sangue dos hemocentros do Estado de São Paulo, também costumam cair. Somado a isso, a pandemia também afetou diretamente as doações, já que muita gente ainda tem medo de sair de casa para doar. Por isso, a Renovias está incentivando seus clientes e colaboradores a doar sangue, o que pode contribuir com muitas vidas.

Na área de atuação da Renovias, o Hemocentro da Unicamp, em Campinas, é um dos postos que realiza o trabalho, de segunda-feira a sábado (inclusive feriados), das 7h30 às 15h. Nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em que milhares de pessoas transitam diariamente, até o final do mês, mensagens de estímulo aos usuários, para que contribuam com as doações ao Hemocentro, serão veiculadas.

O prédio de controle do Pedágio de Jaguariúna, durante todo este mês também estará iluminado de vermelho para chamar a atenção dos clientes que passarem pelo local. A Renovias vem estimulando a adesão à campanha em seu site: www.renovias.com.br e também em mensagens aos colaboradores.

Com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias se mobilizam para estimular a campanha da Fundação Pró-Sangue para divulgar a importância deste gesto.

O junho vermelho é um movimento criado em 2015 pelo Ministério da Saúde, para reforçar para a população de que doar sangue é um ato de amor ao próximo e cuidado com a vida. Cabe ressaltar que os hemocentros e postos de coleta do Estado oferecem um ambiente seguro para que a doação de sangue seja realizada neste momento de pandemia.

Os profissionais de saúde fazem uma checagem no atendimento preliminar para saber se a pessoa está apta a doar sangue. Quem tomou vacina da gripe ou da Covid-19 precisa esperar 48 horas para poder doar sangue. É importante citar essas informações durante o atendimento no hemocentro.

SERVIÇO

O Posto Unicamp – Hemocentro, fica à Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária, em Campinas. Telefone: 0800 722 8432 / (19) 3521-8705. Atendimento de segunda-feira a sábado (inclusive feriados), das 7h30 às 15h

COMO SABER SE EU POSSO DOAR?

O voluntário precisa estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar descansado e alimentado e apresentar documento original.