PM deteve jovem por tráfico na Santa Terezinha

Durante patrulhamento da equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Salomão e soldado Márcio, um adolescente foi pego por tráfico de drogas na Via Expressa Antônio Bolonha, na Vila Santa Terezinha, na

sexta-feira, dia 4.

Os PMs viram o jovem, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico,

ocupando a garupa de um mototaxista. Ao perceber os policiais, ele colocou a mão direita no bolso da blusa e segurou algo.

O adolescente foi abordado e na revista, foram encontrados dois pacotes

com o total de 30 porções de cocaína embaladas em plástico transparente, três pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 45,00. Ele confessou estar realizando o tráfico de drogas e que o dinheiro seria

da venda de entorpecentes. Com o mototaxista, nada de ilícito foi localizado, e ele foi liberado no local.

A equipe foi até a casa do adolescente, onde sua mãe tomou conhecimento

do ocorrido, autorizando e acompanhado a busca no quarto do filho, onde foram localizadas na gaveta de sua cômoda duas pedras de crack embaladas, além de seis celulares os quais o suspeito alegou ter trocado

por drogas.

O adolescente acompanhado de sua mãe foi apresentado no Plantão Policial

de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico e o liberou em seguida.