Projeto Guri está com matrículas abertas para polo em Vargem

A inscrição de interesse para novos alunos e alunas do Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – será realizada até o dia 21 de junho, de maneira online, para os polos de ensino do interior e litoral de São Paulo, incluindo o de Vargem Grane do Sul.

Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. São vagas para cursos gratuitos de música, oferecidos no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri e preencher o formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador, etc). As matrículas são realizadas por ordem de cadastro. Acesse pelo www.projetoguri.org.br

Serão solicitados dados como nome completo do aluno, data de nascimento, número do RG ou certidão de nascimento, cor da pele, sexo, e-mail, telefone e endereço; dados do responsável, escolha do polo de ensino, por município; escolha do curso, conforme as opções de dias e horários disponíveis no polo; segunda opção de curso (para quem escolheu um instrumento ou iniciação musical há também a opção do curso de coral).

É preciso ainda indicar se o candidato ou candidata possui síndrome ou transtorno, e se está em medida socioeducativa ou medida protetiva; renda familiar e quantidade de pessoas que moram na residência. Após preenchimento, clicar em ‘enviar’ para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

A matrícula depende da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e a ordem de inscrição. Caso haja a vaga, o candidato receberá da coordenação do polo, posteriormente, um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o Guri deverá anexar os documentos solicitados e preencher o questionário social.

Em Vargem

Os cursos oferecidos no Polo do Guri de Vargem Grande do Sul são viola caipira, violão, violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, sopros, canto coral e iniciação musical.