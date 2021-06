Ten. Cel. Carmello assume o comando do 24º Batalhão

O Tenente Coronel da Polícia Militar Fernando Carmello Silva é o novo comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), o qual Vargem Grande do Sul faz parte. Ele assumiu o cargo no dia 31 de maio.

Promovido a Tenente Coronel em 24 de maio, o oficial já serviu em diversas Unidades da Polícia Militar, estando na região desde 2017.

O Tenente Carmello será responsável pela gestão, recursos humanos,

materiais e tecnológicos, em uma das mais importantes regiões do Estado

de São Paulo, coordenando o trabalho de mais de 414 policiais militares,

que compõe o efetivo de todo Batalhão compreendido em 16 municípios,

com sede em São João da Boa Vista.