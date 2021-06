Via Ernani Parada Otero será recapeada

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, o prefeito, Amarildo Duzi Moraes (PSDB) o vice-prefeito, Celso Ribeiro (Podemos); o vereador Canarinho (PSDB), o provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho e o diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Juliano Scacabarozi participaram de um encontro no Centro Cultural Teatro Tupec, em Mogi Guaçu, onde foi anunciado um pacote de medidas visando obras de melhoria na rodovia SP -177/342 daquela cidade.

O evento contou com a presença do governador, João Doria (PSDB), o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e o deputado estadual, Barros Munhoz (PSB), além de prefeitos de toda a região.

De acordo com o divulgado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, ainda durante o evento, foi anunciado a melhoria na via de acesso Ernani Parada Otero pelo deputado Barros Munhoz, o que foi confirmado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, durante a visita do governador João Doria. O trecho será recapeado e terá seu acostamento pavimentado.

“O assunto havia sido tratado recentemente numa reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia e o próprio deputado Barros Munhoz, em São Paulo. Serão investidos cerca de R$ 3 milhões para as melhorias nessa via de acesso. Obrigado ao Governo do Estado e de forma especial ao Deputado Barros Munhoz que não mediu esforços para viabilizar nosso pleito”, disse o prefeito.

Amarildo lembrou que durante os últimos anos esteve empenhado em buscar recursos financeiros para realizar as obras de infraestrutura nessa via de acesso ao município. Vários ofícios foram encaminhados a Secretaria de Desenvolvimento Regional, além de várias idas a São Paulo para reuniões com Secretário de Desenvolvimento Regional e com próprio vice-governador. Recentemente esse assunto também foi tratado em uma reunião com o vice-governador Rodrigo Garcia e o deputado Barros Munhoz.

Nos ofícios e também nas reuniões foram solicitados recursos financeiros para realização da pavimentação do acostamento, que ainda é de terra e recapeamento da via, que se encontra em situação precária. No local, outro fator agravante é o elevado desnível entre a via e o acostamento, que já chegou a 20 cm, antes da manutenção realizada pelas máquinas da prefeitura. Essa situação causa transtornos e riscos de acidentes para os motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam essa principal via de acesso diariamente.