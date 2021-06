A coluna Momento Pet dessa semana está recheada de doguinhos fofos. Os bichinhos fazem parte da família de Luísa Peixoto dos Santos Ferreira e enchem a sua vida de amor, alegria e uma baguncinha gostosa.

O mais velho da turma é o Luti, um Fox Paulistinha. “O Luti me remete lembrança de minha mãe, pois ela ainda estava entre nós quando ele chegou bebezinho e ela escolheu o nome dele, por causa de um personagem da novela Ti Ti Ti (que está no Vale a Pena Ver de Novo) o Luti, Luís Otavio”, contou.

“Já a Lola me remete ao nascimento do meu irmão Pedro. Nasceram no mesmo ano, com 1 mês de diferença e sempre pensei que ele iria amar ter um filhotinho em casa, mesmo ele sendo bebezinho”, recordou. “A Cacau foi um achado para completar a nova vida em São Paulo, pois quando me mudei para um apartamento fiquei incompleta sem os meus cachorros e não poderia trazer eles, tinha dó de separá-los e de tirá-los de uma casa com quintal”, explicou. “E por fim, mas não menos importante, a baby Luna veio para completar a família em São Paulo e fazer companhia para a Cacau quando saímos para trabalhar”, disse.

O Luti foi comprado pelo pai de Luísa. “Amamos a raça Fox, pois já havíamos tido um”, contou. “A Lola eu adotei em Vargem também, pois me apaixonei quando vi foto da ninhada e sempre quis uma fêmea. A Cacau foi adotada através do Instituto da Luisa Mel em uma das campanhas de doação e a Luna compramos em São Paulo, de uma pessoa que não tinha condições de criá-la com os devidos cuidados que ela necessita”, explicou.

“Os cuidados que mantenho com os meus quatro amores são manter em ordem as vacinas anuais e vermifugação, banhos regulares, passeios diários e muitas brincadeiras, principalmente de jogar a bolinha que eles amam”, contou Luísa. Ela também explicou que as fêmeas são todas castradas.

“Hoje por estar longe, conto com a ajuda da minha irmã Laís e meu pai Luisão para cuidar do Luti e da Lola. Da Cacau e da Luna conto com a ajuda do meu namorado Giovanni com quem moro em São Paulo”, explicou. Luísa ressaltou que as duas shitzu, por serem de uma raça mais sensível, requerem um pouco mais de cuidado e atenção devido a vários fatores, como alergias e dermatites por exemplo.

“Por fim só queria completar que sinto muito amor pelos quatro cachorros que tenho, chega a ser inexplicável a saudade que eu sinto quando estou longe e o carinho que tenho por eles. Para mim, são os melhores amigos que alguém poderia ter. Eles percebem quando estou triste e se aconchegam ao meu lado, além de terem a melhor recepção quando chegamos em casa, isso não tem preço”, afirmou.

Luti e Lola

Luna

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286