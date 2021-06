Aglomerou

Prefeitos de toda a região, deputados e secretário de Estado, participaram de um evento com o governador João Doria (PSDB), em Mogi Guaçu, nesta quinta-feira, dia 10. Ao final, muitos dos participantes se juntaram para fazer fotografias, inclusive o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos).

Virou meme

Bastou o prefeito postar essa foto em suas redes sociais, mesmo estando todos de máscara, que os internautas já passaram a criticar os representantes do Executivo vargengrandense por terem aglomerado para a foto. Em seguida, os memes começaram a circular nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

Recordar

O ex-prefeito José Carlos Rossi postou novamente em grupos de discussão do Facebook, um vídeo seu da última campanha, de novembro de 2020, falando sobre falta d’água em Vargem e defendendo a necessidade de Vargem ter dois pontos de captação de água.

Recuperado da Covid-19

Joaquim Cândido Filho, o Maranata (MDB), prefeito de Itobi, se recuperou da Covid-19, depois de permanecer alguns dias afastado. Maranata já tinha tomado a primeira dose da vacina contra a doença, mas de acordo com o jornal O Democrata, não chegou a tomar a segunda, diante do quadro de saúde.

CPI em São João

Segundo noticiado pelos órgãos de imprensa de São João da Boa Vista, a prefeita Maria Teresinha de Jesus Pedroza (DEM), está respondendo a cinco Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) instauradas recentemente pela Câmara Municipal do município vizinho. Os relatores das referidas comissões já foram escolhidos e vão apurar supostas irregularidades de que Teresinha teria colocado uma pessoa suspeita de fraudar licitações públicas para ‘administrar’ paralelamente a cidade; outra que diz respeito ao tratamento dado ao lixo no município; como foi gasto o dinheiro destinado para as ações de combate à Covid-19 e os contratos de aluguéis da Prefeitura de São João. Outra comissão vai apurar as supostas irregularidades no sorteio de casas do Jardim Guiomar Novaes.