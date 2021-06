Casa Branca supervisiona terrenos sem limpeza

A Prefeitura de Casa Branca iniciou esta semana um trabalho de fiscalização em terrenos baldios que estão sem limpeza, sem calçada, sem muro e obstruindo passagem de pedestres, nos bairros atendidos pelo programa Bairros em Ordem. Os terrenos nessas condições estão recebendo além da notificação, uma placa que indica que o local está sendo supervisionado pela Prefeitura.

Os donos dos imóveis terão 15 dias para providenciar a limpeza das áreas, desobstrução de calçadas, cercamento e calçada sob pena de serem autuados e terem que pagar multa pelo descumprimento ao que prevê o Código de Postura da Prefeitura de Casa Branca.

De acordo com a Diretora da Equipe de Fiscalização, Maria Elza Campanã, as placas só serão retiradas após os reparos indicados nas respectivas notificações. “A prefeitura realiza serviços de zeladoria urbana na cidade, entretanto é muito importante que os terrenos situados na área urbana do município sejam murados, com calçadas, mantidos limpos, capinados e isentos de quaisquer matérias nocivas à saúde da vizinhança e da coletividade”, informou.

Segundo a prefeitura de Casa Branca, todos os bairros vão receber o Programa em sistema de rodízio.

Placas serão removidas apenas quando responsáveis pelos terrenos fizerem as melhorias solicitadas. Foto: Prefeitura de Casa Branca