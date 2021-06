Divinolândia segue com manutenção de estradas rurais

A prefeitura de Divinolândia deu prosseguimento aos reparos nas estradas rurais do município. Na última semana, o Setor de Obras e Serviços realizou manutenção na estrada que liga os bairros Contendas e Três Barras, fez o cascalhamento em trecho da estrada do Ribeirão do Santo Antônio e na estrada do Ostoreiro, fez a recuperação e desobstrução de galerias de águas pluviais. Por fim fez reparos nos leitos das estradas dos bairros Água Fria, Fernando Mori e Contendas.