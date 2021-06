Escola Alexandre Fleming celebra 71 anos

Neste sábado, dia 12, a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral celebra seus 71 anos em Vargem Grande do Sul e durante a semana, desenvolveu uma série de atividades, presenciais e também on-line. A programação teve início no dia 7, com uma campanha para a entrega de alimentos não perecíveis. Também foi realizada a escolha da Miss. e do Mr. Fleming e a exibição de um show de talentos.

Além disso, a escola premiou a classe do Ensino Médio e a do Ensino Fundamental que tiveram a maior participação nas atividades. Neste sábado, dia 12, será celebrada uma missa em ação de graças ao aniversário da escola. Na próxima edição, a Gazeta irá publicar reportagem especial com os trabalhos desenvolvidos nesta programação festiva.

Professoras conduzem programação especial neste dia 11