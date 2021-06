Grama participa de projeto com SOS Mata Atlântica

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca, assinou um Acordo de Cooperação Técnica junto com a Fundação SOS Mata Atlântica e Nespresso Brasil, para elaboração e implantação de um Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) para a cidade.

De acordo com o informado pela prefeitura da cidade vizinha, esse é um marco histórico para o município, que está inserido no Bioma da Mata Atlântica e, por meio do Plano Municipal da Mata Atlântica, conseguirá planejar a conservação e recuperação desta floresta, agregando diferentes serviços essenciais para a vida das pessoas como regulação climática, abastecimento de água, agricultura, turismo e bem estar.

Os trabalhos estão em fase inicial, com a composição de uma equipe de voluntários para que seja elaborado o PMMA. O Coordenador de Projetos Ambientais, Matheus Scarabeli Gomes Nabo, está à frente dos trabalhos e convida a todos os munícipes de Grama para contribuir com a construção do PMMA, que contará com momentos de participação popular.