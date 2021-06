Cachorra Raposa, do Canil da GCM, localizou droga em mata

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, por volta das 11h da terça-feira, dia 15, foi acionada ao Jardim Ferri, em apoio a ação desenvolvida pela Polícia Civil.

Segundo o informado, havia suspeita de que poderia haver entorpecente escondidos em uma mata no bairro, relacionada a um suspeito investigado pela Delegacia de Vargem. A cachorra (K9) Raposa farejou e localizou uma sacolinha plástica preta contendo 32 invólucros de maconha.

O entorpecente foi apreendido e levado até a Delegacia de Vargem Grande do Sul.