Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Carlos Roberto Gutiere, aos 54 anos de idade, no dia 12 de junho. Era solteiro; deixou os irmãos Adriane e Reginaldo; o cunhado Reginaldo e a sobrinha Luana. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laurinda Multini Rodrigues, aos 84 anos de idade, no dia 13 de junho. Era viúva de Manoel Rodrigues; deixou os filhos Pedro, José Roberto, Gilberto, Osmar, Lúcia, Zoraide, Neiva, Benedita Aparecida, Maria Helena e Eliana; genros, noras; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério da saudade.

Faleceu Antônio Gervásio, aos 84 anos de idade, no dia 12 de junho. Era viúvo de Nair Caetano Gervásio; deixou os filhos Donizete, Romildo, Antônio Carlos, Ivone, Janete e Ivanete; genros e noras. Deixou ainda 18 netos e 21 bisnetos. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourdes Aparecida Cordeiro, a Lurdinha, aos 51 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixa o pai Luiz Cordeiro; os irmãos Ozélia, José Paulo, Luís e Izolete; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rodrigo Antônio Brantes, aos 38 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa os pais Ilda Costa e Antônio Aparecido Brantes; a esposa Patrícia e a filha Larissa. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Airton Moreira, o conhecido Careca, aos 51 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa a esposa Angélica; o filho Walter; os irmãos José Donizete, Sueli, Hosana, Márcia Cristina; os cunhados Joel, Nélson, Emanuel; a cunhada Luísa e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Honório Pereira, conhecido por Tonho Anacleto, aos 89 anos de idade, no dia 15 de junho, cinco dias após o falecimento de seu filho Valdessi Honório Pereira – conhecido por Valdessi Anacleto. Deixa a esposa Conceição Gasparim Pereira; o filho Valdemir; as noras Cristina e Ivânia; os netos Rodrigo, Raíssa, Douglas e Duane Eline e bisnetos. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Anderson Luiz Mesquita, aos 42 anos de idade, no dia 15 de junho. Deixa a esposa Neuci Mesquita; as filhas Jhenifer de 10 anos e Dafiny de 8 anos; o pai Luís Antônio Mesquita; os irmãos Gabriela, Graziela e Edson; o cunhado Alexandre; a cunhada Doliete e sobrinhos. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jandira Dias, aos 79 anos de idade, no dia 16 de junho. Solteira; deixou sobrinhos. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alfredo de Paula Fernandes, mais conhecido como Bruno Lanches, aos 67 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixou os filhos Juliano e Josiane; a nora Darlene e o genro Márcio; e netos. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Donizete Ribeiro, aos 43 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixa os pais Maria José Oliveira Ribeiro e Euclides Ribeiro; a esposa Eliana Suzete Jorge Ribeiro; os filhos Camila, Henrique e Rafael; e a irmã Denise. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juscelino Pereira, aos 63 anos de idade, no dia 16 de junho. Deixa a esposa Márcia Silvana de Oliveira; as filhas Edneia e Giovana; o genro Claudemir; e os netos Lívia e Matheus. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Adolar Bocamino, aos 77 anos de idade, no dia 16 de junho. Era viúva; deixa o companheiro José Carlos Machado; os filhos Carlos Henrique, José Aparecido, Luís Antônio e Ronaldo; as noras Geni e Priscila; e netos. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Armindo Contini, aos 79 anos de idade, no dia 17 de junho. Deixou a esposa Sebastiana Basílio Contini; os filhos Aparecido Donizete, Aureluci, José Luís, Armindo; o genro Luís Carlos; as noras Rita e Suzana; os netos Flávio, Débora, Andressa, Franciele, Mariele, José Luís, Augusto, Luís Eduardo, Giovana, João Vítor e Armindo Neto; e a bisneta Helena. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tabita Leandra Barbosa, aos 32 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixa a mãe Kelly Cristina Felício Carvalho; o marido Márcio Prestes Moreira; e as filhas Emily Gabriele e Ayla Cristina. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lucinda Nogueira de Oliveira, aos 83 anos de idade, no dia 18 de junho. Era viúva de José de Oliveira; deixou a filha Lúcia Helena; o genro Luís Antônio; os netos Fernanda e Luís Augusto. Será sepultada neste sábado, dia 19, as 10h00, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Luiz da Fonseca, aos 89 anos de idade, no dia 12 de junho. Deixa a companheira Maria; as irmãs Maria Benedita e Lázara; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Josimar Barbosa da Silva, aos 55 anos de idade, no dia 13 de junho. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

