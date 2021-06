Homem foi preso após furtar oficina no Jd. Santa Marta

Na quarta-feira, dia 16, um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar uma oficina mecânica no Jardim Santa Marta.

Durante patrulhamento, a equipe composta pelo cabo Salomão e soldado Márcio viu um rapaz saindo de uma construção com uma bicicleta, carregando sobre ela dois embrulhos grandes.

Ele foi abordado e identificado, já sendo conhecido nos meios policiais pela prática de furtos a residências e estabelecimentos comerciais. Ao verificar os embrulhos que trazia consigo, os policiais observaram que se tratava de uma caixa de ferramentas na cor preta com diversas ferramentas em seu interior, dois maçaricos, sendo um aparentemente danificado e uma bateria de caminhão.

Ele confessou ter furtado os objetos de uma oficina na mesma via onde foi abordado, indicando o exato local à equipe. Ao verificarem o endereço, os policiais constataram que para entrar na oficina ele arrombou o portão lateral do local.

O proprietário da oficina compareceu no local, reconhecendo todos os objetos como sendo de sua propriedade. O rapaz foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.