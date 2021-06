PM prendeu mulher por posse ilegal de arma de fogo

Uma mulher foi presa por posse ilegal de arma de fogo, na quarta-feira, dia 16, em uma fazenda localizada na estrada vicinal Padre Gino Righetti, que liga o município de Vargem Grande do Sul a Itobi. Uma pessoa que não quis se identificar informou à Polícia Militar que um casal de moradores estava discutindo e na residência havia uma arma de fogo.

Após denúncia, a equipe da Polícia Militar de Vargem foi até a fazenda, entrando em contato com o administrador da propriedade. Os policiais solicitaram então, que ele indicasse a residência pertencente ao casal.

O rapaz informou que o casal havia ido até o pasto para tratar de alguns animais e logo retornaria. Mesmo assim, a equipe da PM foi até o local indicado e realizou contato com os averiguados. Questionados a respeito da denúncia, ambos negaram a informação, dizendo apenas que possuíam uma espingarda de chumbinho na casa.

Os policiais solicitaram a documentação do armamento e acompanharam o casal até a residência. Durante as buscas no imóvel, a esposa confessou que ela possuía uma espingarda calibre .36 e cinco cartuchos deflagrados do mesmo calibre. Ela explicou que a espingarda era herança deixada pelo seu pai e apresentou a nota fiscal da espingarda de chumbinho.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado ratificou a voz de prisão, ficando ela à disposição da Justiça.