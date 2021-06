Prefeitura doará areia da Barragem para Hospital de Caridade

A Câmara aprovou em sessão realizada no dia 15 de junho, o projeto de Lei do Executivo que autoriza a prefeitura a doar 1 mil metros cúbicos da areia retirada da Represa Eduíno Sbardelini, no processo de desassoreamento que é realizado desde abril no local.

De acordo com a prefeitura, a empresa Qualy Jet Locações e Serviços Ltda., contratada através de processo licitatório pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) está realizando o serviço através de uma draga de sucção, montada sobre uma barca flutuante.

“O objetivo é retirar o maior volume possível de areia e outros detritos para aumentar a capacidade de armazenamento da Represa. Essa é a terceira vez que estamos realizando esse trabalho de desassoreamento, sendo 2011, 2018 e agora em 2021”, disse o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

De acordo com o Executivo, já foi retirado do local 1.550 m³ de areia grossa, que se encontra armazenada no almoxarifado de materiais básicos da Prefeitura Municipal, e que vem sendo utilizado nas obras da Administração Pública.

Pelo projeto aprovado, 1 mil m³ será doado ao Hospital de Caridade, que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras diante do cenário atual da pandemia da Covid-19. “Essa é uma ação da Prefeitura que visa contribuir de forma efetiva com a entidade diante da relevância dos serviços prestados a toda nossa população”, ressaltou o Executivo.

Vereadores

A sugestão de doar a areia retirada da barragem para o Hospital – ação que já havia ocorrido em anos anteriores – foi feita tanto pelo vereador Paulo César da Costa (PSB), quanto pelo seu colega Guilherme Nicolau (MDB).

Na discussão do projeto durante a sessão do dia 15, Paulinho ainda sugeriu que a prefeitura também doasse parte do material removido da barragem para outras entidades assistenciais de Vargem.