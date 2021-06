Fleming celebrou 71 anos com muitas atividades

Uma das principais escolas de Vargem Grande do Sul, a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral comemorou 71 anos no último dia 12 de junho.

Para celebrar a data, a programação foi intensa. Na área de Ciências Humanas, as atividades enfocaram a história da escola e a publicação nos canais digitais do Alexandre Fleming de depoimentos de antigos professores, funcionários e alunos, além das falas da equipe atual, dos pais e estudantes que hoje frequentam o colégio.

Na área de Linguagem e Códigos, a programação contou com concursos de contos, poesias, relatos, rap, gifs, cartões tendo como tema a escola e seu aniversário. Já na área de Ciências da Natureza e Matemática foi realizado o Concurso de Miss e Mister Alexandre Fleming 2021, além do Show de Talentos. Os professores e o comércio local colaboraram com os brindes para os alunos escolhidos nos concursos.

Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram encaminhadas através dos roteiros online para os alunos remotos, e desenvolvidas com os alunos no presencial nos respectivos dias do rodízio.

A apresentação dos resultados ocorreu no dia 11, na presença dos professores, funcionários e alunos do dia do rodízio seguindo o protocolo sanitário de prevenção à Covid-19, através do aplicativo meet e no canal da escola no Youtube para os alunos, pais, professores e convidados que acompanharam a transmissão on-line.

Comunidade

Durante toda semana, aconteceu a Semana Solidária, onde os alunos levaram alimentos não perecíveis para serem doados no “Projeto Amigos da escola: doe se puder e leve se precisar”.

Participação

Na semana foi computada a participação dos alunos no presencial e on-line e o envolvimento das classes. As que apresentassem maior adesão seriam premiadas. As classes vencedoras foram: sexto ano C e segunda série do Ensino Médio B.

Miss e Mr Fleming

No ensino fundamental, os alunos escolhidos foram Monique Gimenes Carvalho, do 9ºB e em segundo lugar, Rayssa Tassara Borges, do 9ºA. Entre os meninos, o eleito Mr. Fleming foi Thalis Eduardo Gaspar M. do Prado, do 9ºA, seguido por Kaue Felipe de Felício, do 6ºC.

Pelo Ensino Médio, a vencedora foi Natália Aparecida de Alcântara, do 1ºC, seguida por Liriel Sandra Inácio, do 1ºB. Já o vencedor foi Fábio Wilian Alves Pivanti, da 2ºB, com João Vítor de Sousa Andrade, do 1ºB.

Show de talentos

No Show de Talentos, como edição de vídeos, tiktok, dança, música, artesanato, os vencedores foram Cezar Augusto Biazi, do Fundamental e Brenda Aparecida G. da Costa, do Ensino Médio.

Missa

Devido aos protocolos da Covid-19, foram celebradas duas Missas em Ação de Graças no dia 12, uma na Matriz de Santana e outra na Matriz de Aparecida, pois a maioria dos alunos mora nos bairros destas paróquias.

