Advogado Leonardo Sica e M133 discutem rumos da advocacia paulista, nesta quinta-feira, em Casa Branca

O advogado Leonardo Sica e o Movimento 133 seguem em caravana, nesta quinta-feira, dia 24, para a cidade de Casa Branca. Em encontro com advogadas e advogados da Baixa Mogiana serão discutidos os problemas enfrentados pela Justiça no Estado de São Paulo. Na pauta: assistência judiciária, prerrogativas da advocacia e soluções para manter os serviços jurídicos durante a pandemia do coronavirus. “A justiça digital é uma realidade que está nos obrigando a arcar com custos e deveres processuais extras, como rede de internet, computador, conexão para os cidadãos acessarem ao judiciário”, explica Sica, que é apontado como pré-candidato à presidência da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP).

Na avaliação dele, a tecnologia é fundamental para melhorar a justiça, mas tem impactos sérios na função social da advocacia: “é preciso reforçar nossa função na justiça, ampliar o campo de trabalho e criar uma rede de apoio, com formação e amparo técnico”, diz Leonardo Sica, um dos fundadores do M133