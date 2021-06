Comoção

Causou comoção nos vereadores um requerimento do presidente do Legislativo, Celso Itaroti (PTB), a respeito de uma moradora que necessitava urgentemente de internação hospitalar, além de medicamentos. Acamada, ela apresentava escaras profundas e sua filha estava desesperada em busca de ajuda, conforme destacou o vereador. As imagens dos ferimentos exibidas aos vereadores e que estão disponíveis no vídeo da sessão do dia 15, no canal da Câmara do Youtube, causaram consternação e indignação nos membros do Legislativo que cobraram atendimento urgente para a moradora.

Testes rápidos

Em live transmitida na quinta-feira, dia 17, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) relatou que tem sido feito uma série de testes rápidos em vários segmentos de serviços e comércio da cidade. Mototaxistas, taxistas, Humanitária, estabelecimentos comerciais, tiveram seus colaboradores testados para detecção da Covid-19.

Comércio penalizado

As medidas restritivas impostas ao comércio e serviços nesta semana pelo prefeito Amarildo com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas e evitar a disseminação da Covid-19 causou revolta no setor. A insatisfação é compreensiva. Lojas, academias, salões de estética, atendimento presencial em restaurantes e lanchonetes são sempre os primeiros a terem suas atividades restringidas quando é preciso endurecer as medidas de circulação. No entanto, como observou Amarildo, o estabelecimento do que corresponde atividades essenciais parte de outras esferas do governo e não do municipal.

UTI

A instalação de 30 leitos de UTI no Hospital do Cocais, em Casa Branca, para atender a região, deve ser concluída nas próximas semanas. De acordo com Amarildo em sua live, ele tem cobrado de maneira muito dura a Diretoria Regional de Saúde para que estes leitos sejam colocados à disposição da população o quanto antes. Segundo o prefeito, o processo para a instalação desses leitos teve início há 4 meses.