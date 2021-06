Agência Smart da Sicredi atende moradores e produtores rurais em São Roque da Fartura

Desde a quinta-feira, dia 17, a agência Smart Móvel da Sicredi União PR/SP está atendendo produtores rurais e demais moradores do Distrito de São Roque da Fartura, pertencente à estância hidromineral de Águas da Prata. Instalado à rua Genésio Passoni, ao lado do Auto Posto São Roque, o equipamento fornecerá atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, por até três meses, contando apenas os dias úteis.

A ação tem o objetivo de oferecer todos os benefícios da instituição financeira cooperativa, como a abertura de contas, por exemplo, à população em geral, mas principalmente as dezenas de produtores rurais que residem no Distrito e que muitas vezes necessitam se deslocar aos municípios de Águas da Prata ou Vargem Grande do Sul, distantes cerca de 25,2 km e 22,6 km, respectivamente.

“Em São Roque da Fartura, além da população como um todo, nosso foco será o atendimento aos produtores rurais, possibilitando a eles a facilidade de se associarem à cooperativa e também receberem toda a orientação sobre os produtos, serviços e a relevância da participação cooperativista em nossas ações junto ao desenvolvimento local”, afirmou Renata Betito Moreira, gerente geral da agência Sicredi Águas da Prata, que abrange a região de São Roque da Fartura.

Para Renata, levar a agência até esses moradores e trabalhadores, que fomentam a cadeia produtiva e o agronegócio local, trará mais conforto a eles. “Nossa intenção é a de proporcionar comodidade a eles, trazendo melhor atendimento, tendo em vista que esses profissionais alavancam o setor agrícola, não apenas local como regional”, finalizou.