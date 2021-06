Cultura realiza oficinas, exibições de filmes e rodas de discussão

Neste final de junho e em todo o mês de julho, o Departamento de Cultura e Turismo promoverá diversas oficinas, exibições de filmes e rodas de discussão, em parceria com Ponto Mis e Oficinas Culturais. Todos os eventos são gratuitos, no formato online.

Estes programas do Governo do Estado têm como intuito capacitar e fomentar a arte e a cultura para todos. Neste sábado, dia 26, haverá o ‘Bate papo de Cinema Pontos MIS’, ao vivo com Santa y Andres, às 18h.

De segunda-feira, dia 28, a sexta-feira, dia 2, acontecerá a oficina ‘A transformação dos monstros no cinema: Das criaturas clássicas ao horror humano’, ao vivo com Carlos Primati, das 15h às 17h.

No dia 7 de julho, das 18h às 21h, haverá a oficina cultural ‘As bases de um roteiro’, com a coordenação de Romeu Di Sessa. A oficina ‘Quando falamos sobre mediação de leitura sobre o que dialogamos?’, com Penélope Martins, será no dia 14 de julho, das 18h às 20h.

Sob a coordenação de Marcio Grou, a oficina ‘Dobrar histórias: origami e narrativas’ será realizada no dia 16 de julho, das 14h às 16h. A oficina ‘Economia da Cultura, Economia Criativa e Economia Solidária – Articuladas podem promover o desenvolvimento socioeconômico local’, será no dia 21 de julho, das 18h às 20h.

O workshop ‘Jogos Teatrais e a Experiência do Ensino’, coordenada por Carla Marco, será no dia 28 de julho, das 18h às 21h.

As inscrições dessas oficinas tiveram início na sexta-feira, dia 25, e seguem até o preenchimento das vagas disponíveis.

Nos dias 19, 21, 26 e 28 de julho será realizada a oficina ‘Poéticas de si – Só para mulheres’, das 18h às 20h. A oficina ‘Marketing Digital – Uma introdução’, que acontecerá sob a coordenação de Ju Dias. Para a turma A, a oficina será nos dias 20 e 22 de julho, das 14h às 16h. Para a turma B, nos dias 21 e 23 de julho, das 10h às 12h. Já para a turma C, nos dias 26 e 28 de julho, das 14h às 16h.

Nos dias 20, 22, 27 e 29 de julho, das 14h às 16h, será realizada a oficina ‘Level One Street Dance’, coordenada por Matheus Mira.

Para estas oficinas acima, as inscrições seguem até o dia 11 de julho. Para outras informações, os telefones de contato são (19) 3641-6199 ou (19) 3643-2755. Os links para as inscrições estão disponíveis na página do Facebook Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul.

Carlos Primati é crítico e pesquisador especializado em cinema fantástico e conduzirá a oficina “A transformação dos monstros no cinema”, que começa neste dia 28. Foto: Divulgação