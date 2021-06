Escola Gilberto Giraldi fará dia 30, Festa Junina virtual

Em tempos de pandemia da Covid-19, muitas tradições tiveram que se adaptar à realidade imposta que não permite aglomerações. Um dos eventos mais queridos do brasileiro, as Festas Juninas, não escaparam dessa fase de distanciamento social.

Mas a Escola Estadual Gilberto Giraldi, no Jardim Fortaleza, não vai deixar passar em branco esse momento. Se não foi possível ter quadrilha, barraca de pesca e outras brincadeiras, além das comidas típicas, o arraiá não vai faltar.

A Festa Junina Virtual será realizada na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, com transmissão ao vivo pelo canal da escola no Youtube. Para conferir a apresentação dos alunos, basta acessar o endereço www.youtube.com/c/EscolaEstadualGilbertoGiraldiEFM

Decoração

Além disso, o clima de festa junina já tomou conta da escola, que está toda enfeitada de bandeirinhas e balões.