Professora e diretora de escola, Adalgisa Pereira Molina se aposenta

Depois de muitos anos dedicados ao magistério e também como diretora de escola, a professora Adalgisa Milan Pereira Molina, 50 anos, se aposentou da rede municipal de ensino. Gisa, como é conhecida, é casada com o advogado Rodrigo Molina e com quem tem os filhos Enrico e Frederico.

Ela contou à Gazeta de Vargem Grande que ingressou na prefeitura no início da municipalização, em 2000, e no ano seguinte, em 2001, como concursada da rede municipal. Mas antes disso, trabalhava na rede estadual de Educação.

Gisa foi professora eventual nas escolas estaduais de Ciclo I, o período que antigamente ia da 1ª até a 4ª série e que atualmente corresponde ao período que vai do 1° ao 5° ano. Também foi professora de Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Estadual Alexandre Fleming e depois, além de professora de Ensino Fundamental I, foi coordenadora pedagógica na Escola Estadual Gilberto Giraldi.

“Na rede municipal, assim que passei no concurso para Professor de Ensino Fundamental I, em 2001, fiquei como diretora na EMEB Mário Beni até 2010, depois fui Supervisora de Ensino da rede municipal e voltei a lecionar, com muita dedicação, na EMEB Prof. Francisco Ribeiro Carril”, disse à Gazeta.

Gisa recebeu recentemente uma Moção de Louvor em razão da sua aposentadoria, pela Câmara Municipal, aprovada por todos os membros do Legislativo de autoria dos vereadores Celso Itaroti (PTB) e Paulo César da Costa (PSB). “Congratulamo-nos e manifestamos nossos votos de louvor e apreço pelo trabalho pedagógico desenvolvido na educação do Município, prestando relevantes serviços ao ensino público. Parabéns pela Aposentadoria”, trouxe o texto da Moção.

Questionada sobre seus planos futuros, Gisa enviou à Gazeta uma frase de Rubem Alves. “A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria… E ela não chega, porque a alegria não mora no futuro, mas só no agora”. “Essa frase explica meu momento”, afirmou.