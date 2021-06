Unimed inaugura Centro de Oncologia e Terapia Infusional

A Unimed Leste Paulista (ULP) investiu em mais um recurso próprio e disponibiliza o Centro de Oncologia e Terapia Infusional, localizado nas dependências do Hospital e Maternidade Unimed (HMU), em São João da Boa Vista. O espaço é destinado à assistência de pacientes com câncer ou outras condições de saúde que necessitem de uso regular de medicações intravenosas.

A unidade oncológica pode ser considerada um presente para São João da Boa Vista e região, destaca o diretor presidente, Dr. Luís Antônio Estevam. “É uma satisfação implementar este serviço, pois, desta forma, os pacientes não precisam locomover-se a outras localidades e podem contar com amparo de seus familiares durante internações e procedimentos. Outro diferencial é a retaguarda disponibilizada no HMU, como recursos laboratoriais e de imagem, médicos plantonistas das mais diversas especialidades, Unidade de Terapia Intensiva e outros”, pontuou.

Inauguração

Na noite da terça-feira,22, foi realizada uma cerimônia simbólica e de forma restrita por conta da pandemia da Covid-19, contando com a presença de membros do Conselho Administrativo da Unimed Leste Paulista, Diretoria e Administração do Hospital e Maternidade Unimed, Coordenação e equipe do Centro Oncológico. “É notável o desenvolvimento da nossa Unimed, entregar aos nossos beneficiários e a toda a população da nossa região mais uma estrutura como essa nos enche de orgulho e nos motiva a trabalhar cada vez mais para continuarmos sendo referência em cuidado”, relatou Dr. Cristiano de Carvalho, diretor financeiro.

Estrutura de referência

O Centro de Oncologia e Terapia Infusional é referência e suporte para médicos especialistas que atuam diretamente no tratamento de câncer e demais doenças que demandam terapias infusionais, como a reumatologia, por exemplo, acompanhando os pacientes a médio e longo prazo.

Sendo assim, sua estrutura física e de profissionais foi planejada para proporcionar atendimentos seguros, confortáveis e humanizados. A unidade dispõe de salas para infusão dos medicamentos, quartos para internações mais prolongadas, farmácia satélite e local para manipulação dos medicamentos.

A equipe é coordenada pela médica oncologista Dra. Cryslaine Rezepoka e assessorada por enfermeiro, farmacêutico e psicólogo. O diretor superintendente da ULP, Dr. Flávio Rogério Villar, destaca a importância do cuidado multidisciplinar como fundamental para bons resultados dos tratamentos. “Além do conhecimento científico, a experiência para promover a saúde mental do paciente no curso da doença, em busca sempre do melhor desfecho clínico”, afirma.

Além de beneficiários da ULP, o Centro Oncológico poderá receber pacientes de demais convênios e também particulares.

