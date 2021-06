Dupla foi pega em flagrante por furto em empresa

Dois rapazes foram pegos em flagrante por furto em uma imobiliária pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 25.

Pela manhã, policiais civis tomaram conhecimento de um furto ocorrido durante a madrugada na construtora. Imediatamente, o investigador Juliano e o delegado Antônio Carlos Pereira Junior foram até o local, sendo informados de que uma motocicleta Yamaha/YBR havia sido subtraída do interior do barracão da empresa.

Após analisarem as imagens das câmeras de segurança instaladas no local, os policiais constataram que dois indivíduos usando blusas com capuzes sobre as cabeças entraram no barracão da empresa de onde subtraíram algumas ferramentas, a motocicleta e um capacete.

Em determinado momento, puderam visualizar que um dos autores ficou com o rosto descoberto, sendo possível vê-lo com clareza. A imagem foi repassada ao investigador de polícia Diego e ao agente policial Felipe, que reconheceram o suspeito.

Diante dos fatos, os policiais saíram à procura do rapaz, quando o localizaram caminhando pelas ruas do bairro Jardim Paraíso II. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento com o furto ocorrido, porém, após muita conversa e a exibição das imagens a ele, o suspeito acabou confessando sua participação no delito e apontou um adolescente como sendo seu comparsa.

A equipe continuou com as buscas e localizaram o jovem, que confessou ter praticado o furto. Em seu poder havia uma parafusadeira pneumática, um capacete, um frasco de desodorante, um pedaço de fio de cobre e uma mochila de cor preta, objetos subtraídos da empresa.

Com a indicação do primeiro suspeito, os investigadores localizaram a motocicleta furtada estacionada em uma rua do bairro, próximo ao local onde ele havia sido detido momentos antes. Ele também indicou o local onde estava a outra parafusadeira pneumática, que ele havia ocultado em uma rua sem saída na Vila Santa Terezinha.

Assim, o rapaz recebeu voz de prisão, ficando à disposição da Justiça, e o adolescente recebeu voz de apreensão.