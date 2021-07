Grupo Melhor Idade de Itobi abre recadastramento

Foi dado início ao recadastramento para os interessados em participar do Grupo da Melhor Idade da prefeitura de Itobi.

É necessário fazer a inscrição e agendamento de avaliação feita por um médico, para garantir que todos os participantes estejam seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária. Devido à pandemia, serão mantidos grupos menores e os participantes devem ter recebido as duas doses da vacina contra a Covid – 19.

Podem participar moradores com 50 a 90 anos. Já os com menos de 50 anos devem apresentar pedido médico.