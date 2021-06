Operação Narcos apreendeu drogas em Vargem

A Operação Narcos do Brasil, realizada pela Polícia Civil a nível nacional, repercutiu também em Vargem Grande do Sul. A operação tinha como objetivo deter o tráfico de drogas.

Na terça-feira, dia 22, a Polícia Civil da cidade também se envolveu na operação, com ações realizadas no Jardim Dolores. Durante as investigações, foi constatado o modus operandi utilizado pelos traficantes. De acordo com o informado, para burlar a ação da polícia, eles escondem porções de drogas, cocaína, maconha e crack em terrenos baldios, buracos, tijolos, locais estes sempre próximos à área conhecida como “biqueira”. Assim, os traficantes ficam na posse de uma ou duas porções de drogas, visando se passarem por usuários.

Os investigadores Diego e Daniel, acompanhados dos agentes policiais Felipe e Carlinhos, bem como do delegado Antônio Carlos Pereira Junior, realizaram trabalho de observação no bairro, de maneira reservada e utilizando viaturas descaracterizadas.

Em dado momento, os policiais realizaram a abordagem de quatro indivíduos. Ao serem submetidos a busca pessoal, foram localizados R$ 206,50, um celular, 15 porções de cocaína, três de maconha e 12 pedras de crack, que foram localizadas em um terreno baldio, em frente ao local em que os quatro estavam.

Mais apreensões

Na quarta-feira, dia 23, a operação seguiu. Os policiais civis deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, os quais resultaram nas apreensões de 50,5 gramas de maconha, um aparelho celular, uma mini balança digital, R$ 450,00, rolo de plástico filme e 40 pacotes de papel seda das drogas.