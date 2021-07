Idoso faleceu em acidente com trator em Grama

Na terça-feira, dia 22, um homem de 70 anos faleceu em acidente com trator na zona rural de São Sebastião da Grama, por volta de 13h20. O acidente aconteceu no Sítio São Manoel.

De acordo com o relatado pela Polícia Militar, uma equipe foi chamada à propriedade rural, onde foram levados até o local do acidente. Ao chegarem, os policiais encontraram Natalino Adão prensado, embaixo do trator, possivelmente já em óbito, pois estava rígido e não apresentava sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros compareceu no local e, com a ajuda de moradores e o uso de outros tratores, conseguiram remover o veículo de cima do homem. A Polícia Científica também compareceu no sítio e, após realizarem a perícia, liberaram o corpo de Adão e o veículo.

O investigador e o médico plantonista foram ao local, sendo atestado o óbito do idoso. Segundo o laudo, a vítima sofreu esmagamento craniano, afundamento do tórax e provavelmente lesões internas. O corpo do idoso foi conduzido ao Instituto Médico Legal e após, foi liberado à família.

O neto da vítima, um adolescente de 16 anos, estava no trator e no acidente, caiu no chão, sendo socorrido ao Pronto Socorro local. Após exame, foi constatado fratura da pelve. Natalino deixou a esposa Cleusa, filhos e netos.